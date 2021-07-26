لبنان | كركي: اقتربنا من مرحلة الخطر ما لم تلتزم الدولة بمتوجباتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 18 دقيقة

أصدر مدير عام الصندوق للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً حمل الرقم 412 بتاريخ 26/7/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر تمّوز 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزَّع بين المستشفيات والأطباء، وستحوَّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة”.

وصدر عن مديرية العلاقات العامة في صندوق الضمان البيان الآتي: “بالرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يشهدها لبنان والانهيار الذي طال أغلب مفاصل حياة المواطن اللبناني، إلّا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالرغم من كل ما يواجهه من صعوبات يسعى بكل ما أوتي من قوّة ومقومات للاستمرار في تأدية دوره في حفظ الأمن الاجتماعي والصحّي لثلث الشعب اللبناني، ألامر الذي يعدّ إنجازاً حقيقيًّا في ظلّ ما تشهده العملة الوطنية من تدهور في سعر صرفها مقابل الدولار الامريكي، تصاحبه هجرة النخب من الأطباء والممرضين، تضاف الى ذلك أزمة المحروقات التي باتت تشكّل تهديداً خطيراً على القطاع الصحّي والاستشفائي وصحّة المرضى.

ومن باب الالتزام بالمسؤولية، أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 412 بتاريخ 26/7/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر تمّوز 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة.

وبهذه المناسبة، يذكّر المدير العام الدولة اللبنانيّة ووزارة المالية بضرورة تنفيذ ما تمّ التوافق عليه مؤخّراً مع معالي وزير المالية د.غازي وزني بتسديد دفعات شهريّة دوريّة لغاية نهاية العام 2021 خاصّة وأنّ دفعة شهر تمّوز لم تصل بعد الى حسابات الصندوق، ويحذّر أنّنا أصبحنا في منطقة الخطر حيث لا يحتمل واقع الحال أيّ تأخير وإلّا سوف نكون أمام خطر الانفجار الاجتماعيّ والصحي الحتميّ”.