لبنان | فقدان مادة طحين في افران النبطية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 ثانية

تعاني الافران في النبطية ومنطقتها فقدان مادة الطحين وذلك على خلفية فقدان شاحنات نقل الطحين لمادة المازوت الامر الذي يزيد من معاناة المواطنين في الحصول سريعا على الخبز.

واشار بعض اصحاب الافران في النبطية الى ان” بعض شركات بيع الطحين تمارس تقنينا ملحوظا بحق الافران في مناطق النبطية ومرجعيون وبنت جبيل ، الامر الذي انعكس ايضا تقنينا اضافيا مارسه اصحاب مستودعات الطحين في النبطية والمنطقة الحدودية في تسليم الطحين الى الافران لحين تسلمهم الكميات الكبيرة من الشركات الام ، وذلك في محاولة لكسب بعض الوقت بانتظار ايجاد حلحلة لمشكلة توافر مادة المازوت