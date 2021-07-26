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لبنان | دولار السوق السوداء مستمر بالانخفاض

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الدولار

مع اقتراب موعد الاستشارات النيابية، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 16500 ليرة للبيع و16600 ليرة للشراء.

ومنذ أكثر من عام يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، يصاحبها شلل سياسي تام يعيق تشكيل حكومة ويحد من قدرة السلطة على تقديم حد أدنى من الخدمات لمواطنين أضناهم تآكل أجورهم، ما أدى إلى ارتفاع عدد الفقراء إلى أكثر من 60 بالمئة من السكان.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي نهاية 2020، أقدمت 35% من الأسر المستجوبة على خفض عدد وجباتها اليومية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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