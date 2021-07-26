لبنان | حلحلة أزمة المازوت صعبة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - يوليو - 2021 10:21 صباحًا

توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن يشهد السوق ارتياحا ابتداء من يوم غد نتيجة كميات البنزين التي توزّع اليوم بعد تفريغ حمولة البواخر التي وافق مصرف لبنان على فتح الاعتمادات لها.

و أشار أبو شقرا في حديث إذاعي الى وجود صعوبة في حلحلة أزمة المازوت حتى نهاية الأسبوع الحالي.

إلى ذلك، أزمة شح المازوت مستمرّة بشكلها الحالي طوال الأيام المقبلة، بمعزل عن تفريغ هذه الشحنات. أمّا وزارة الطاقة والمياه، فبدأت تُعد العدّة لوقف دعم استيراد هذه المادّة عبر تحديد آليات خاصّة لاستيراد المازوت غير المدعوم، ما يوحي بأن كل ما يجري ليس سوى تجفيف للسوق في انتظار رفع الدعم الكلّي.