لبنان |  د.رندة حمادة: المواطن يشارك بتعرفة رمزية في مراكز الرعاية الاولية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - يوليو - 2021 12:34 صباحًا

أكدت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رندة حمادة ان 70 % تقريبا من الحالات الصحية للافراد يتمّ معالجتها في مراكز الرعاية الصحية الاولية التي تقدّم خدمات اساسية طبية وتراعي نظام الجودة في الرعاية الصحية ضمن رزم صحية، ومن ضمنها الادوية المزمنة مثلا.

واشارت الى ان اي مواطن لبناني يمكن ان يتوجه الى اي مركز رعاية صحية ويتسجّل ويفتح ملفا ويحصل على دوائه بشكل دوري، وفي مراكز الرعاية الصحية، لافتة الى ان “هناك 54 صنفا دواء لامراض مزمنة اضافة الى ما يقارب 100 صنف من الادوية للامراض غير المزمنة”.

ولفتت حمادة في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”إل بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود الى ان المواطن يشارك بتعرفة رمزية ضمن المركز الصحي، وهناك حالات يعفى فيها المواطن من دفع اي تعرفة.

واعلنت ان قرض البنك الدولي الذي خصّص منذ 3 سنوات لتطوير مراكز الرعاية الصحية عملنا عليه، ومع بدء كورونا في لبنان حصل اعادة توظيف للقرض للعناية بكورونا.

وقالت حمادة: ” 67 بالمئة من مراكز الرعاية الصحية يتبع للقطاع الاهلي و22 بالمئة للبلديات ونسبة للجامعات، وهذه المراكز مشاركة بين القطاع الاهلي والدولة”.

وعن طريقة تأمين الدواء في هذه المراكز بينما هو مقطوع في الاسواق، قالت: “لدينا نظام شراء موحد عبر اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وهذا يكون خاضعا لاسعار افضل وكميات افضل وتوفير عدم الانقطاع، وحاليا الاتحاد الاوروبي يدعمنا”.

وأضافت حمادة ردا على سؤال حول جودة اللقاحات المتوفرة في المراكز:” أؤكد ان اللقاحات مضمونة الجودة ونقوم بتعاون وثيق مع اطباء الاطفال، وجزء من الاطباء بدأ يأخذ من عندنا لقاحات الاطفال لعياداتهم شرط اعطاء هذه اللقاحات بمجانية للاطفال، وفي مراكز الرعاية ومراكز توزيع اللقاحات لدينا انظمة تبريد على الطاقة الشمسية”.

وختمت: “هناك 264 مركزا للرعاية الاولية على الاراضي اللبنانية و 01830371 هو رقم وزارة الصحة حيث يمكن توجيه المواطنين الى اقرب مركز يمكنهم التوجه اليه”.