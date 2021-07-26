لبنان | المدير العام لتعاونية موظفي الدولة: سنرفع التعرفة بنسبة 70 %.. ولكن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس ان مثل “وقت الحصايد كان عم بغني قصايد”، هو مثل يجسّد المسؤولين باعتبار انهم في الوقت الذي كان يجب فيه اتخاذ اجراءات كانوا يتحدثون فقط ويضعون توصيفات بدل الحلول.

وكشف خميس في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”إل بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود انه ابتداء من شهر آب سيتم رفع التعرفات بنسبة 70 بالمئة، قائلا: “سنرفع التعرفة بنسبة 70 % وسنسعى لزيادة هذه التعرفة في العام 2022 اكثر وهناك حديث جدي مع وزارة المالية في هذا الشأن، ولكن الرفع لن يوقف الفروقات التي تأخذها المستشفيات ولكنه سيحدّ منها الى حدّ ما”.

ولفت الى انه لا يوجد سياسة صحّية في لبنان للأسف، مضيفا: “هناك كثير من الجهات الضامنة ولكن عشوائية وانتقائية في كلّ شيء، ولا يجب ان يكون عمل وزارة الصحة كهيئة ضامنة”.

وشدد خميس على انه لم تردهم بشكل رسمي بعد لوائح الادوية التي رفع عنها الدعم، ورأى ان الدعم كان عشوائيا ونحن بحاجة الى ترشيد وليس الى رفع الدعم عن بعض الادوية وتشجيع صناعة الادوية اللبنانية وتشجيعها واعتماد ادوية الجينيريك الجيّدة.