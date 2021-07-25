لبنان | هل يسمي حزب الله ميقاتي في الاستشارات النيابية غداً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 16 دقيقة

كشفت معلومات صحفية عن أن لقاء جمع الرئيس نجيب ميقاتي بالحاج حسين الخليل، وهناك توجه لدى حزب الله إلى تسمية ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة غداً. في هذا المجال، دعم رؤساء الحكومات السابقون الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، على أن تتم عملية التأليف وفق القواعد الدستورية.

وستجري الاستشارات النيابية الملزمة، الإثنين المقبل، وتم تحديد جدول مواعيد الاستشارات في هذا اليوم للكتل والنواب المستقلين لتسمية رئيس حكومة جديد، بحسب بيان صدر الإثنين الماضي، عن رئاسة الجمهورية.

وكتب عون، الأربعاء، في حسابه الرسمي على “تويتر”: “حسماً لأي اجتهاد أو إيحاء، فإن الاستشارات النيابية ستجرى في موعدها”. وأضاف: “أي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبررا ومعللا”.

والخميس الماضي، أعلن الحريري، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، بعدما تقدم الأربعاء بتشكيلة وزارية ثانية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن الأخير طلب تعديلا بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.