لبنان | دولار السوق السوداء يواصل انخفاضه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضه، حيث بلغ حتى الساعة، 17800 ليرة للشراء و17900 ليرة للمبيع.

ومنذ أكثر من عام يئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، يصاحبها شلل سياسي تام يعيق تشكيل حكومة ويحد من قدرة السلطة على تقديم حد أدنى من الخدمات لمواطنين أضناهم تآكل أجورهم، ما أدى إلى ارتفاع عدد الفقراء إلى أكثر من 60 بالمئة من السكان.

كان الدولار قد قفز على نحو غير مسبوق بعد اعتذار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ظهر الخميس الماضي، ما وضع العملة الخضراء على قمة غير مسبوقة في حدود 23 ألف ليرة.