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لبنان | نقيبا السواقين في الشمال: تعريفة السرفيس المتداولة غير صحيحة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعرفة السرفيس

أصدر نقيبا السواقين في محافظة لبنان الشمالي شادي السيد وسائقي السيارات العمومية في الشمال احمد خضورة زبيدي بيانا مشتركا جاء فيه:

“تلقينا بكثير من الاستهجان ما تروجه وسائل التواصل الاجتماعي من اسعار للنقل وتعرفات السرفيس في مناطق الشمال وبين طرابلس واقضية الشمال وقراه وبلداته، ويهمنا ان نؤكد انه لا صحة لهذه المعلومات على الاطلاق ولا يمكننا ان نقبل بها اذا ما اقترحت بتاتا.

وفي المناسبة نؤكد ان الجهة المعنية المولجة اصدار اسعار بدل الانتقال في وسائل النقل كافة هي وزارة الاشغال العامة والنقل، بالتنسيق مع اتحادات النقل البري، لذلك ندعو اهلنا لعدم التفاعل مع ما اوردته هذه النشرات المشبوهة، مؤكدين ان اي جديد لم يصدر في هذا الشان بانتظار القرارات المركزية في العاصمة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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