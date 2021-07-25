لبنان | انخفاض دولار السوق السوداء إلى مستويات قياسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ 9 دقائق

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد ما بين 18600 و18700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 19800 و19900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ومنذ أكثر من عام يئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، يصاحبها شلل سياسي تام يعيق تشكيل حكومة ويحد من قدرة السلطة على تقديم حد أدنى من الخدمات لمواطنين أضناهم تآكل أجورهم، ما أدى إلى ارتفاع عدد الفقراء إلى أكثر من 60 بالمئة من السكان.

كان الدولار قد قفز على نحو غير مسبوق بعد اعتذار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ظهر الخميس الماضي، ما وضع العملة الخضراء على قمة غير مسبوقة في حدود 23 ألف ليرة.