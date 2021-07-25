لبنان | “الإشتراكي”: لأخذ اللقاح وإعادة وتيرة العمل الوقائي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ 43 دقيقة

جدد الحزب التقدمي الإشتراكي دعوته إلى جميع المواطنين والمقيمين ب “ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية الضرورية كافة لمنع فيروس كورونا من ازدياد انتشاره، وذلك في ضوء ما تسجله أرقام الاصابات من ارتفاع جدي في الأيام الماضية، بعد تفشي المتحورات الجديدة الخطيرة لهذا الوباء”.

وحث الحزب في بيان، “خلايا الأزمة والبلديات كافة إلى إعادة وتيرة العمل الوقائي والتدابير الاحترازية والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاستشفائية ذات الصلة ومتابعة الحالات المسجلة اصابتها، وكذلك الوافدين إلى لبنان، بموازاة حملات التشجيع على أخذ اللقاحات المتوافرة، والتي أثبتت جميعها فعاليتها وسلامتها، وعدم التردد في ذلك إطلاقا والتجاوب مع ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات وتسهيلات في توفير الطعوم، لكي لا نعود إلى وضع صحي سيكون أسوأ بكثير مما مرت به البلاد في السابق، نتيجة للواقع الصحي المزري الحالي الذي تعاني منه قطاعات المستشفيات والأدوية والمحروقات، والتي تنعكس بشكل مخيف على كل مستلزمات العناية الصحية وعلى إمكانات تقديم العلاجات المطلوبة التي تستدعيها حالات المصابين بكورونا”.