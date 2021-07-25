لبنان | عداد الإصابات بـ”كورونا” في لبنان “طلوع”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يوليو - 2021 6:09 مساءً

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأحد حالة وفاة واحدة و803 إصابات بكورونا في لبنان. وقال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض إنخ “حاليا كل المستشفيات، أقل استعدادا مما كانت عليه في الموجة بداية السنة”.

وأضاف: “طواقم طبية وتمريضية تركت، والأدوية التي كانت متوفرة نفدت”، مشيراً إلى أننا “نحصل على ساعتين أو ثلاث ساعات كهرباء، والفترة الباقية تؤمنها المولدات”.

إضافة إلى المخاوف من عدم تمكن المولدات من مواصلة العمل بسبب الضغط قال أبيض: “نخشى عدم تمكننا من الحصول على المازوت” الضروري لتشغيل المولدات.