لبنان | عمر الحوت: في هذه الحالة سنطعن بنتائج الامتحانات!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد رئيس اللجنة الطالبية في لبنان عمر الحوت أن “اللجنة ستطعن في نتائج الإمتحانات الرسمية في حال كانت نسبة النجاح منخفضة أو بحال لمست لا عدالة بأسئلة الإمتحانات أو أسس التصحيح”.

وقال في بيان: “تنطلق غدا الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة، وسط خوفنا الشديد من نتائجها وتداعياتها على الطلاب وأهاليهم وكذلك على الوطن. كنا في معركة جعل هذه الإمتحانات إختيارية لهذا العام منفردين، صارعنا وحيدين رغم كل الانتقادات والتحديات التي تعرضنا لها، فلكل طرف قراءته الخاصة في هذا الملف. بالنسبة إلينا لا يمكن مقاربة الملف من الناحية التربوية فقط بل يجب مقاربتها من كل النواحي التربوية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية والسياسية. ومن منطق أن التعلم عن بعد والتعلم المدمج لم يكن عادلا بين جميع الطلاب، فكذلك الإمتحانات الرسمية لن تحقق هذه العدالة وستظلم العديد منهم”.

أضاف: “لم تدخل السياسة اللبنانية على التربية إلا لتفسدها؛ وبالنسبة إلينا وكما بات معلوما قرار إجراء الإمتحانات الرسمية هو قرار سياسي إتخذ ويندرج تحت تحقيق المكاسب والتنفيعات المالية بحجة بدل الأتعاب للعاملين في هذا المجال، في ظل إنهيار مالي وإقتصادي”.

وتابع: “إننا نحمل وزيري التربية والصحة ولجنة الصحة النيابية المسؤولية الكاملة لجهة إصابة اي طالب أو أستاذ بفيروس كورونا من جراء الإمتحانات الرسمية”.

مؤكدا أن “اللجنة الطالبية في لبنان ستطعن في نتائج الإمتحانات في حال كانت نسبة النجاح منخفضة أو بحال لمست لا عدالة بأسئلة الإمتحانات أو أسس التصحيح”. طالبا من الطلاب “تزويد اللجنة بأي مخالفات تواكب إجراء الإمتحانات الرسمية لادراجها في ملف الطعن”.

وختم الحوت متوجها لطلاب التيرمينال: “مشواركم الدراسي الطويل شارف على نهايته، وأمامكم غدا الاستحقاق الأخير قبل الانطلاق في عالم جديد مليء بالتحديات، ولكني واثق أنكم ستعبرون هذا الاختبار، فقد اجتهدتم وعانيتم وتستحقون النجاح. صحيح أننا لم ننجح بتحقيق هدفنا بجعل الإمتحانات إختيارية لكن يكفينا شرف المحاولة”. متمنيا “التوفيق للجميع في الإمتحانات