لبنان | وزير الاتصالات: سخرنا إمكاناتنا لحل الأزمات بأقل ضرر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الاتصالات طلال حواط وضع كل إمكانات وزارته وامكاناته الشخصية وعلاقاته “في خدمة المواطنين وعلى امتداد كل المناطق لمواجهة الأزمات المتتالية من جائحة كورونا الى أزمتي الدواء والمحروقات أخيرا”. وقال: “سخرنا إمكاناتنا بهدف محاولة الخروج من هذه الأزمات بأقل ضرر على المواطنين والأهالي الذين يعانون تقصيرنا وتقصير أجهزة الدولة أمام مافيات التهريب واستغلال الظروف الصعبة”.

وأشار الى أن “أجهزة الدولة والمواطنين، الخاسر الأول أمام جنون وجشع التجار والمهربين في ظل غياب أي خطة حقيقية لمواجهتم ووضع حد لتوحشهم المالي”، مشددا على أن “حكومة الرئيس دياب عملت جاهدة على معالجة هذه القضايا من ضمن الإمكانات المتوفرة”.