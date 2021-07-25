اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | اللواء خير تفقد الأضرار في لحفد برفقة الحواط

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

اللواء خير وزياد حواط

تفقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بلدة لحفد في قضاء جبيل، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط ونائب رئيس بلدية لحفد ايلي غانم وعدد من أهالي البلدة التي أجري مسح شامل للأضرار التي خلفها الصاروخ، بهدف مساعدة الأهالي وتعويضهم.

وكشف خير على المنازل والسيارات المتضررة. وشكرت البلدية له وللحواط تفقدهما الأضرار.

وفي ختام الجولة عقد اجتماع في حضور المجلس البلدي، لعرض لائحة الأضرار بعد أن أحصتها لجنة المتابعة في البلدية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا