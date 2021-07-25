لبنان | اللواء خير تفقد الأضرار في لحفد برفقة الحواط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تفقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بلدة لحفد في قضاء جبيل، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط ونائب رئيس بلدية لحفد ايلي غانم وعدد من أهالي البلدة التي أجري مسح شامل للأضرار التي خلفها الصاروخ، بهدف مساعدة الأهالي وتعويضهم.

وكشف خير على المنازل والسيارات المتضررة. وشكرت البلدية له وللحواط تفقدهما الأضرار.

وفي ختام الجولة عقد اجتماع في حضور المجلس البلدي، لعرض لائحة الأضرار بعد أن أحصتها لجنة المتابعة في البلدية.