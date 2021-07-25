لبنان | حسان دياب يشكر الكاظمي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هاتفياً مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لشكره على تسريع إنجاز وتوقيع اتفاق حصول لبنان على مليون طن من الفيول.

وأكد الرئيس دياب أن اللبنانيين لن ينسوا الأخ والصديق الذي وقف إلى جانبهم وقت الضيق.

في المقابل أعرب الرئيس الكاظمي عن تقديره واحترامه للرئيس دياب ومحبته الكبيرة للشعب اللبناني، مؤكداً وقوفه إلى جانب لبنان في ظروفه الصعبة.