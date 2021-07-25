لبنان | عقيص: الحل بالعودة إلى المبادرة الفرنسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن موقف تكتل الجمهورية القوية بعدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة ليس شخصياً ضد رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي بل لعدم الثقة بأن الأطراف المتحكمة بالسلطة ستغيّر سلوكها السياسي الذي أدّى الى ما أدّى إليه حتّى الآن.

ورأى في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن “القوات مستعدة للتعاون مع الحكومة إذا تمكنت من ملاحظة تغيير في السلوك والأداء السياسي”.

واعتبر عقيص أن تزايد الاهتمام الدولي في الأزمة اللبنانية سببه تأمين الاستقرار في لبنان الذي من مصلحة المجتمع الدولي، مضيفاً، “الحلّ في لبنان لا يزال ممكناً داخلياً عبر العودة الى المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة من اختصاصيين”.