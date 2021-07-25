لبنان | الراعي: التدابير التي تتخذها الدولة تفاقم الوضع سوءاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

أكّد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، أن “التدابير التي تتخذها الدولة تفاقم الوضع سوءاً، فنرى ​الفقر​ يزداد وكذلك والجوع وفقدان الدواء والمحروقات وجميع مستلزمات الحياة الطبيعية، فإذلال المواطنين بات جزءا من اليوميات”.

وفي عظته خلال قداس الأحد من بكركي، قال الراعي: “لا تُحل مشاكل المواطنين بمد اليد إلى ودائعهم المالية بل بتحرير القرار السياسي واتباع نهج وطني ودبلوماسي وأمني مختلف، نهج يفتح آفاق الحلول الصحيحة، وموقع لبنان الطبيعي هو الحياد الإيجابي الناشط من خلال حسن العلاقات مع الجميع ولعب دور الاستقرار في المنطقة”.

وأشار إلى أن “الفعاليات التجارية والاقتصادية والفئات التي تستورد المواد الغذائية والدواء مدعوة ضميريا هي أيضاً للتصرف بمسؤولية وروح إنسانية فالزمن ليس زمن الأرباح الطائلة، إننا وإن كنا ندرك الأوضاع الاقتصادية الصعبة فلا شيء يبرر اختفاء المواد الضرورية ولا هذا الغلاء الفاحش ولا الفروقات الهائلة في الأسعار”.

وعن الإستشارات النيابية، قال الراعي: “نتطلع إلى أن تجري ​الإستشارات النيابية​ الملزمة غداً وتسفر عن ​تكليف​ شخصية إصلاحية يثق بها ​الشعب اللبناني​ المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي”.

وأضاف، “ونهيب بكل المعنيين بموضوع التكليف والتأليف أن يتعاونوا ويسهلوا هذه المرة عملية ​تشكيل الحكومة​ سريعاً فلا يكرروا لعبة الشروط والشروط المضادة والتنازع على الصلاحيات فالوضع لا يحتمل البحث عن جنس الحقوق والصلاحيات والبلد يسقط في الفقر وتنتشر فيه الفوضى”.

و​طالب​ الراعي من المسؤولين بأن “ينتهوا من تأليف الحكومة قبل 4 آب تاريخ ​تفجير​ ​المرفأ​، فأنتم لم تقدموا إلى الشعب الحقيقة فقدموا إليه على الأقل حكومة، إسمعوا أنينه واحذروا غضبه وانتفاضته، فلا يمكن الإستمرار في محاولة التهرب من العدالة إذ نرى البعض غير مهتم لدماء من سقطوا”.