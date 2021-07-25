لبنان | انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء فكم سجل صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 25 - يوليو - 2021 10:44 صباحًا

ترواح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد ما بين، -19800 ل.ل. للشراء و -19900 ل.ل. للبيع .

وكانت أفادت معلومات متداولة أمس أنّ “مصرف لبنان ألزم شركات استيراد المحروقات بالدفع نقداً بالليرة اللبنانيّة لفتح الاعتمادات لشراء المحروقات، ما أدّى الى انقطاع بعض الصرافين من العملة اللبنانيّة”.

وأكدت مصادر ماليّة أن “يكون التراجع في سعر الدولار في السوق السوداء سببه هذا القرار، بالإضافة الى احتمال تكليف رئيس حكومة جديد الإثنين وحصول تأليف سريع للحكومة”.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.