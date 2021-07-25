لبنان | إليكم طقس الايام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يؤثر طقس صيفي رطب على لبنان، ويترافق مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم فيما يتشكل الضباب على الجبال، ويكون كثيفا احيانا مع احتمال تساقط مطر خفيف او رذاذ محلي خصوصا على الجبال وفي فترات بعد الظهر. ترتفع الحرارة في الايام المقبلة لكنها تبقى ضمن المعدلات الموسمية ولا موجات حرّ في الافق.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٥ درجة

٢- الجو : قليل السحب اجمالا تتكدس السحب تدريجياً ويتشكل ضباب على الجبال مع احتمال ٤٠٪ لتساقط امطار خفيفة محلية خاصة على الجبال وبعد الظهر

٣- الرياح : غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س تنشط شمالا ٦٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب

٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الاثنين : استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة ، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر مشمس وتتكدس السحب تدريجياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س

الثلاثاء : استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة ، ٣٤ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر مشمس وتتكدس بعض السحب تدريجياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س