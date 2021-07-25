لبنان | مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي يكشف تفاصيل متعلقة بالفيول العراقي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

أصدر مجلس رجال الاعمال اللبناني العراقي بيانا أوضح فيه كيفية حصول اتفاق تزويد لبنان بالفيول العراقي كاشفا أن “العقد كان أحد أبرز اقتراحات مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي إلى دولة الرئيس حسان دياب، وتم ذلك بناء لطلب مدير مكتبه الذي قدمت له كل المعلومات اللازمة والاقتراحات في بداية عهده في رئاسة الحكومة. واقترحنا عليه كيفية نقل الفيول وجلبه من العراق إلى لبنان في حال لم توافق سوريا على عبوره عبر اراضيها، أو بسبب وجود مخاطر وصعوبات أمنية، مع الإشارة إلى أن الفيول العراقي يحتوي على مادة السلفر أكثر من المعدل المقبول لاستعماله في لبنان، ولذلك اقترحنا عليهم بيع الفيول العراقي إلى (دولة الإمارات) واستبداله بالفيول المقبول استعماله في لبنان”.

وتابع البيان: “من الواضح أنه لو تم الأخذ بمقترحاتنا في حينه لكان تم تجنيب لبنان وشعبه، هذه المعاناة المستمرة منذ مدة طويلة، إضافة إلى توفير مبالغ مالية كبيرة، ذهبت هدرا إلى جيوب تجار الفيول والسماسرة والمهربين. لذلك نأمل من المعنيين في الدولة إيضاح وإعلام الرأي العام، كيف سيتم جلب هذه المواد الآن إلى لبنان مع إعادة تشديدنا على الخطة التي اقترحناها سابقا”.

ولفت أنه كان قد اقترح أيضا “إعادة جر النفط الخام من العراق عن طريق سوريا عبر الأنبوب، الذي تؤكد الدراسات أنه ما زال صالحا، ومن الممكن إعادة تشغيله بعد فحصه من قبل شركة مختصة، ليصل النفط الى مصفاة طرابلس، وليصار إلى إعادة تأهيل المصفاة، مع العلم أن هناك عدة شركات تقدمت بعروض لهذا الغرض”.

وأضاف: “تقدمنا مرتين بطلب عقد لقاء مع رئيس الحكومة يومها حسان دياب، بهدف إطلاعه على أهمية وتفاصيل الموضوع، لكنه أحالنا إلى القاضي خالد عكاري وأحد مستشاريه، حيث شرحنا لهم كامل التفاصيل، ولكن ما جرى بعدها كان نوعا من المماطلة وعدم الاهتمام اللازم بالموضوع، رغم أنه لا يخفى على أحد أهمية هذه الخطوة، التي ستوفر آلاف فرص العمل، وإحياء صناعة النفط في لبنان، وتأمين السوق المحلية بالمواد اللازمة، وستدر أرباحا بمبالغ طائلة لصالح خزينة الدولة.