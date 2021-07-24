لبنان | تعرفة استثنائيّة للنقل البري بداية الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 11 دقيقة

رأى رئيس اتحادات ونقابات ​قطاع ​النقل البري​​ في ​​لبنان​،​ ​​بسام طليس​، أنّه “لا يمكن تحميل ​أصحاب المحطات​ مسؤوليّة الشح في مادّة ​البنزين​”، مشيرًا إلى أنّ “قسمًا من المواطنين أصبح شريكًا بالفساد والخلل، وأنّ فئةً كبيرةً من الشعب تأكل لحم بعضها البعض”.

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّه “لا وجود لسلطة ولا لمراقبة ولا لحسّ إنساني لدى الكثير من التجّار وأصحاب المؤسّسات والمحطّات، وكلّه هذه الأمور تكمل بعضها البعض لأنّها سلسلة مترابطة، وتكون نتيجتها الأزمنة الحاليّة”، موضحًا أنّ “لا علاقة للمحطّات بموضوع تسعير المواد”. وأكّد أنّ “المفتاح لأي خطوّة إيجابيّة بالمستقبل، هو تشكيل حكومة”.

وذكر طليس أنّه “يجب أن يكون هناك نقل عام تابع للدولة، ونقل خاص عمومي. 95 بالمئة من النقل في لبنان هو نقل عمومي، ولا يوجد نقل عام مشترك”، كاشفًا “أنّنا سنعلن الأسبوع المقبل تعرفة استثنائيّة للنقل البري لمدّة شهرين أو ثلاثة أشهر، نراعي فيها حالة المواطنين والسائقين”.