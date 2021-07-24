لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - يوليو - 2021 9:47 مساءً

عادت الاحتجاجات الى الشوارع احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد واستمرار عملية التقنين القاسية اضافة الى تقنين المولدات الخاصة.

حيث قام عدد من اهالي بلدة حبوش بقطع اوتوستراد النبطية – الزهراني بالاتجاهين عند جسر حبوش اعتراضا على التقنين القاسي لمولدات الإشتراك واطفاء اثنين من ثلاثة مولدات، ودخول البلدة في العتمة.

وطالب المحتجون بتأمين مادة المازوت للمولدات معلنين انهم لن يفتحوا الطريق ما لم يتم تزويد المولدات بالمازوت او عودة التغذية بالكهرياء.

كما سجل إغلاق الطرقات في المناطق التالية:

الطريق عند البوابة الفوقا في صيدا

طريق الخناق ابي سمراء

الكورنيش البحري في صيدا

طريق تعلبايا بالاتجاهين

طريق الرينغ في بيروت