لبنان | عراجي: في هذه الحالة قد نقفل نهاية آب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ​عاصم عراجي انه لا يؤيد العودة إلى الاقفال العام في الوقت الحاضر و”لكن اذا استمر ارتفاع الاصابات بكورونا قد نقفل نهاية آب”.

وتابع عراجي في حديث لقناة “الجديد”: “متحور دلتا سريع الانتشار واذا ارتفع عدد المصابين الموجودين في العناية الفائقة إلى أكثر من 30 % يجب أن نعود إلى الاقفال العام”.

يشار إلى فيرزس كورونا يواصل تفشيه في لبنان، حيث بدأت مؤشرات الجائحة تصبح مقلقة مجدداً مع إعلان وزارة الصحة العامة تسجيل 843 إصابة جديدة في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 554458.كما أعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 7891.