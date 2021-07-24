لبنان | وزارة التربية: يمنع حرمان أي تلميذ من تقديم الامتحانات

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

بعدما تردد عن حرمان بعض المدارس الطلاب من طلبات الترشيح بسبب عدم تسديد الأقساط، أعلنت رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية أمل شعبان التالي:

١- يمنع حرمان أي تلميذ من تقديم الامتحانات.

‏٢- أبواب وزارة التربية مفتوحة ٢٤/٢٤ في اليونيسكو وفي المناطق التربوية السبت والأحد

‏٣- المرشح الذي امتنعت ادارة المدرسة من إعطائه طلب الترشيح نعطيه طلب ترشيح بديل

‏٤- للتواصل مع دائرة الامتحانات: 01/772050