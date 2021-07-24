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لبنان | وزارة التربية: يمنع حرمان أي تلميذ من تقديم الامتحانات

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كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

وزارة التربية والتعليم العالي

بعدما تردد عن حرمان بعض المدارس الطلاب من طلبات الترشيح بسبب عدم تسديد الأقساط، أعلنت رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية أمل شعبان التالي:

١- يمنع حرمان أي تلميذ من تقديم الامتحانات.
‏٢- أبواب وزارة التربية مفتوحة ٢٤/٢٤ في اليونيسكو وفي المناطق التربوية السبت والأحد
‏٣- المرشح الذي امتنعت ادارة المدرسة من إعطائه طلب الترشيح نعطيه طلب ترشيح بديل
‏٤- للتواصل مع دائرة الامتحانات: 01/772050

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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