لبنان | منها لبنان.. تحذير خليجي من خطورة الوضع الراهن في أربعة بلدان عربية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:41 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - يوليو - 2021 7:35 مساءً

حذر أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف اليوم السبت، أن الوضع الراهن في العراق وسوريا ولبنان واليمن يشكل تهديداً واضحاً ومباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

مشدداً على ضرورة أن تتضمن محادثات فيينا حول الاتفاق النووي “سلوك إيران وألا تكون مقصورة على إعادة العمل بالاتفاق النووي”.

وانتقد الحجرف في كلمته أمام ملتقى الخليج للأبحاث سلوك طهران، قائلا “المجلس من أشد الداعين إلى احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، “وهو الأمر المؤسف الذي لم تلتزم به إيران في سلوكها لزعزعة استقرار المنطقة، ناهيك عن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعمها للميليشيات”.

وأفاد بيان للمجلس بأن الحجرف أشار في كلمته إلى أن هناك تحديات جديدة وحقيقية تواجه منطقه الخليج، مؤكدا موقف المجلس الحازم “لدعم الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.