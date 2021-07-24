لبنان | فحوص pcr لهؤلاء.. هذا ما جاء في بيان وزارة التربية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:41 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أن “دائرة الامتحانات في المبنى المركزي للوزارة مفتوحة وتعمل على مدار الساعة، حتى في عطلة نهاية الأسبوع. وهي تستقبل الطلبات الخطية من المرشحين الذين تمنعت مدارسهم عن تسليمهم وثائق الترشيح للامتحانات الرسمية لأسباب مادية.”

واضاف البيان أن “مكاتب المناطق التربوية في المحافظات كافة تفتح أبوابها اليوم السبت ويوم غد الأحد، لتلقي الطلبات الخطية من المرشحين ونقلها إلى دائرة الامتحانات، وبالتالي إعداد وثائق ترشيح بديلة للمرشحين قبل بداية الامتحانات الرسمية.”

وتابع:من جهة ثانية، دعا المكتب الإعلامي في الوزارة المرشحين الذين يتبين من فحوص الـ PCR أن إصابتهم بفيروس كورونا إيجابية، إلى عدم التوجه إلى مراكز الامتحانات، وتزويد المنطقة التربوية بصورة عن نتيجة الـpcr الإيجابية، لأنه سوف يصار إلى التعويض عليهم بعد ان تدرس ملفاتهم من قبل اللجان الفاحصة.

واستكمل: بالتنسيق مع وزارة الصحة، سيتوفر فحص الـpcr غدا الأحد بصورة مجانية في المراكز المذكورة أدناه حسب الاوقات المحددة في الجدول للمرشحين المصابين الذين يريدون غدا اجراء الـpcr للتاكد اذا ما كانوا قد ماثلوا الشفاء او المرشحين الذين لديهم عوارض ويريدون اجراء الفحص ويكفي أن يجلبوا معهم بطاقة الترشيح ليتسنى لهم اجراء الفحص مجانا من دون موعد.”