لبنان | توقيفات في طرابلس.. هذا ما حصل

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:41 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 24 - يوليو - 2021 5:11 مساءً

أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بياناً جاء فيه: “بتاريخ 24 / 7 / 2021 أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة سقي أبو علي ـــ طرابلس، كلاً من المواطنِين (ع.ي) و(ع.ا.ي) و(ج.س) والسوريين (م.س) و (م.أ) على خلفية إقدامهم على إطلاق النار بكثافة في الهواء في المنطقة المذكورة.”

وأضاف, “قد ضبطت بحوزتهم بندقية حربية نوع كلاشينكوف، ومسدساً وبندقية من نوع بومب أكشن وذخائرها، إضافة إلى سيارتين نوع BMW وJeep Gelly.”

وفي السياق, سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.