لبنان | 3 أيام من كل أسبوع.. مستخدمو الضمان يتوقفون عن العمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 19 ثانية

أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الإضراب والتوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب أيام الثلاثاء والخميس والجمعة من كل اسبوع، اعتبارا من نهار الثلاثاء الواقع فيه 27 تموز 2021، معتذرين من المضمونين وأصحاب العمل، ويبقي المجلس جلساته مفتوحة لاتخاذ قرارات تصعيدية “في حال استمر التعاطي بخفة مع معاناة العاملين في الصندوق”.

ولفتت النقابة في بيان، الى أنها اتخذت هذا القرار “بعد أن تم إعطاء مجلس الإدارة في الصندوق الوقت الكافي لاتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة مسألة الوضع المعيشي الصعب للمستخدمين والعمال، في حين أن المماطلة والتسويف كانت تفوق على التعاون والحس بالمسؤولية”، مشيرة الى أن “المستخدمين لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت للمؤسسات العامة، وأن العاملين في الصندوق لن يعملوا بالسخرة، ولن يكونوا أكثر مسؤولية من مجلس الإدارة بعد اليوم، ولن يتسولوا البنزين للانتقال الى مراكز الصندوق”.