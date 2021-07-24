لبنان | عكر تفقدت مركز البحث والإنقاذ في ختام زيارتها إلى قبرص

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

إختتمت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر زيارتها الى قبرص، بتفقد مركز البحث والإنقاذ في لارنكا يرافقها نائب رئيس الأركان العميد الطيار بسام ياسين، وسفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل والمقدم هيثم درغام. وكان في إستقبال الوزيرة عكر قائد المركز العميد اندرياس شارالمبيدس وأعضاء المركز.

الوزيرة عكر جالت في أرجاء المركز وإطلعت من المسؤولين على المهام وعمليات البحث والإنقاذ التي يقومون بها، إضافة الى التقنيات المتطورة في عمليات إنقاذ السفن ومن على متنها في حال تعرضوا لحوادث في البحر، وعمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين.

وخلال الإجتماع الذي عقد في مبنى المركز جرى البحث في موضوع الإتفاقية المتعلقة بإنشاء مركز مماثل في لبنان، بالتعاون مع قبرص. وكانت الوزيرة عكر قد إستمعت من المسؤولين القبارصة الى تأكيدات حول إعادة تفعيل العمل لتحقيق هذا الأمر.

العميد شارالمبيدس أكد على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة في قبرص ولبنان من أجل القيام بعمليات الإنقاذ والبحث في البحر المتوسط لا سيما في المياه الإقليمية بين البلدين متمنياً إنشاء مركز مماثل في لبنان.

وفي الختام وقعت الوزيرة عكر كلمة في السجل الذهبي وقدم لها رئيس المركز هدية تذكارية.