لبنان | مصادرة صهريج مازوت كان متوجّهاً الى “كهرباء زحلة”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - يوليو - 2021 4:32 مساءً

صادر اهالي بلدة بوارج البقاعية صهريج مازوت عن طريق ضهر البيدر الدولية وتوجهوا به إلى داخل البلدة لتأمين المازوت للمولدات ليتبين ان كمية المازوت عائدة لمعامل انتاج شركة كهرباء زحلة.

وعلى الفور، حضرت دورية من الجيش اللبناني وفرع المعلومات لحل المشكلة وتدخل رئيس اتحاد بلديات البقاع الاوسط ورئيس بلدية بوارج وعمل على تسليم الصهريج الى الجيش اللبناني.

بالمقابل جرت اتصالات لتأمين ٥٠٠٠ ليتر مازوت لمولدات بلدة بوارج الذي عمل على تأمينها رئيس البلدية لصالح البلدة.