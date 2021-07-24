لبنان | دعوة من الأمم المتحدة للبنان لتشكيل حكومة وإلا

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعت الأمم المتحدة إلى “تشكيل حكومة لبنانية ذات صلاحيات كاملة يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة، فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في “نيويورك”.

وقال حق إن “دعوة الأمم المتحدة جاءت على لسان المنسقة الأممية الخاصة إلى لبنان جوانا ورونيكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي عقدت الخميس، وحضرها وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا”.

وأضاف أن “ورونيكا سلطت الضوء في إفادتها على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها في الناس، وجددت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي”.

وأشار حق إلى أن “وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا سيزور الشرق الأوسط في الفترة من 25 إلى 30 تموز الجاري”.

وأوضح المتحدث أن “لاكروا سيعقد خلال زيارته إلى كل من لبنان وإسرائيل اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة عمليات قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل)”.

وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أيام توجها لفرض عقوبات على قادة مسؤولين لبنانيين بسبب التعطيل قبل نهاية الشهر الجاري.