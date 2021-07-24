لبنان | ماراتون في اليمونة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 01:13 مساءً - منذ 19 دقيقة

ظمت بلدية اليمونة، بالتعاون مع “جمعية اليمونة السياحية”، برعاية وزارة السياحة، الماراتون السياحي على ضفاف بحيرة اليمونة، لاجتياز مسافة 5 كيلومترات لفئة الكبار و 2.5 كيلومترات لفئة الصغار، بمشاركة 100 عداء وعداءة من أندية رياضية عدة.

وأعطى رئيس بلدية اليمونة طلال شريف إشارة انطلاق المتسابقين، وشدد في كلمته على “أهمية إحياء الأنشطة الرياضية التي تغذي الروح وتعزز قيم التعاون والمشاركة، وتخفف من هموم المعاناة التي يعيشها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.

ختاما وزع شريف الميداليات على الثلاثة الأوائل من كل فئة عمرية.