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لبنان | لهذا السبب.. تدابير سير في جزين

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كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 01:13 مساءً - منذ 24 دقيقة

تدابير سير

صدر عن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

ينظَّم يوم الأحد 25-7-2021، في مدينة جزين، “رالي جزين التّاسع”، ويتألف من /7/ مراحل خاصّة للسرعة، بحيث ينطلق المتسابقون اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً، على الشكل التالي:

المراحل الخاصّة الاولى والثّالثة والخامسة للسّرعة: (11،41كلم.).

بقسطا _ كفرفالوس: تنطلق هذه المرحلة من بقسطا صعوداً باتجاه كرخا -مراح الحباس وصولاً حتى كفرفالوس قرب الطّريق العام. وسيتم منع وقوف ومرور الآليات على هذه الطريق، اعتباراً من الساعة 7.10 حتى الساعة 9.40، ومن الساعة 9.57 ولغاية الساعة 12:27، ومن الساعة 12:44لغاية الساعة 15:14.

المراحل الخاصة الثانية والرابعة والسّادسة للسرعة: (16،80 كلم.)

برتي _ حيطورة: تنطلق هذه المرحلة من برتي صعوداً نحو ريمات _ صيدون _ حيداب القطين مروراً بالمكنونية وقيتولي وصولاً إلى طريق حيطورة، وسيتم منع وقوف ومرور الآليات على هذه الطريق، اعتباراً من الساعة 7:43 حتى الساعة 10:13، ومن الساعة 10:30 ولغاية الساعة 13:00، ومن الساعة 13:17وحتى الساعة 15:47.

المرحلة الاستعراضية الخاصّة السّابعة (1،20 كلم.)

جزين: تنطلق هذه المرحلة من ساحة بلدية جزين باتجاه طريق كفرحونة / “مفرق” مستشفى جزّين، ثم العودة إلى نقطة الانطلاق. تقفل هذه الطريق من الساعة 14:23 حتى الساعة 16:53.

كما سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ساحة جزّين، اعتباراً من الساعة 7:00 لغاية الساعة 14:00من التاريخ المذكور.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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