لبنان | كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 01:13 مساءً - منذ ساعتين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال، واستقرارها على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الداخل واستقرارها على الساحل وعلى الجبال وتساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال، واستقرارها على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل مع بقاء ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل وفي الداخل، كما يستمر ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل وفي الداخل، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 1005 HPA أي ما يعادل: 754 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,44 ساعة غروب الشمس: 19,44