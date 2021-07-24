لبنان | المجذوب والمديرة العامة للمهني تفقدا سير الامتحانات

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 01:13 مساءً - منذ ساعتين

تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني رئيسة اللجان الفاحصة المهنية الدكتورة هنادي بري، سير الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني، فجالا على المرشحين في مركز الامتحانات في معهد أرض جلول في الطريق الجديدة، ثم انتقلا والوفد المرافق إلى المجمع المهني في الدكوانة حيث تفقدا الامتحانات في المعهد الفندقي.

وعبر المجذوب عن ارتياحه لحضور المرشحين والمراقبين، ونوه ب”التعاون القائم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التي توفر جوا من الطمأنينة لدى المرشحين”، واطمأن إلى الى “تطبيق معايير التباعد وارتداء الكمامة، وإلى النزاهة والعدالة في طرح الأسئلة التي تراعي ظروف المرشحين والأساتذة”، وتمنى لجميع المستحقين النجاح.

إشارة الى أن وزير التربية وبري وعدا برفع بدلات التعويض المتعلقة بالامتحانات الرسمية، يضاف إليها الحوافز المقدمة من اليونيسف لاعمال المراقبة والتصحيح.