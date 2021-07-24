لبنان | دولار السوق السوداء يفتتح محلقاً صباح اليوم.. كم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ما بين 20200 20225 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن أقفل مساء أمس الجمعة ما بين 20300 و20350 ليرة.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.