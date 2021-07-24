لبنان | مصلحة الليطاني تحذر من الاصطياد في القرعون

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

حذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم، السكان والمستهلكين من “قيام بعض الصيادين بمعاودة أنشطة الصيد في بحيرة القرعون، على الرغم من ثبوت عدم صلاحية الأسماك للاستهلاك البشري”.

وحملت “الوزارات والأجهزة المعنية مسؤولية القيام بما يلزم لحماية صحة المستهلكين ومنع الصيد”.

ولفتت “الراغبين بالعمل الانتخابي، إلى أن تحصيل الأصوات الانتخابية يكون عبر معالجة مشكلة التلوث ومحاسبة الملوثين، وليس من خلال التشجيع على الصيد من المياه الآسنة والصرف الصحي، والقضاء على ما تبقى من السكان في لبنان”.