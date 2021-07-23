لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:17 مساءً - منذ 8 دقائق
Pfizer: 312
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 312
AstraZeneca: 104
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 535 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 22
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 4
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 ساعة المنصرمة: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1209 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 2
– حالات وفاة: 0”.