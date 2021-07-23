لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:17 مساءً - منذ 8 دقائق

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 312

AstraZeneca: 104

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 535 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 22

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 4

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1209 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 2

– حالات وفاة: 0”.