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لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:17 مساءً - منذ 8 دقائق

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات بشأن فيروس داخله، وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 312
AstraZeneca: 104

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 535 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 22

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 4

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1209 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 2

– حالات وفاة: 0”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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