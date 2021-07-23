لبنان | إلياس حنكش: علينا بناء الثقة مع الدول الخليجية والمجتمع الدولي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر النائب المستقيل الياس حنكش أن “ما نراه هو فشل وراء فشل، فطوابير البنزين لم يراها لبنان حتى في زمن الحرب”.

وفي حديث لقناة “سكاي نيوز عربية”، أكد حنكش: “لم نعد نتوقع اي شيء من أشخاص نهبوا خيرات البلد، ولبنان يملك المياه ، الا انه لم يتم بناء أي مشروع هام للاستفادة من المياه الجوفية”.

كما لفت إلى أن الشعب اللبناني شعب يتحمل وقد تحمل العديد من الحروب لكن ماذا نتوقع من أشخاص قاموا بعملية سطو على البلد؟.

وشدد على أن ” أملنا هو في أن تتغير الطبقة الحاكمة ونذهب الى تجديدها للمجيء بوجوه جديدة تنجح في إدارة الملفات وتقوم بالإصلاحات”.

وأضاف: “علينا بناء الثقة مع الدول الخليجية والمجتمع الدولي، فالسياسات التي اعتمدت أدخلت لبنان في عزلة، وللأسف هناك من لا يزال لغاية اليوم وعقب إنفجار المرفأ يبرر جدوى بقائه في السلطة”.