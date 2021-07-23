لبنان | هل يصل المازوت العراقي إلى لبنان الأسبوع المقبل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه “سيتم غداً السبت توقيع العقد مع العراق لاستيراد مليون طن من المازوت”.

وقال للواء ابراهيم في تصريحات تلفزيونية: “لم نجد في العراق إلّا ما كنّا ننتظره من خير ونيّة للمساعدة”.

وأضاف: “غدا سيتمّ الإنتهاء من الإجراءات التي تسمح بوصول النّفط لزوم الكهرباء الى لبنان خلال أسبوع إلى 10 أيام”.

كما شكر اللواء إبراهيم دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ما بذل من جهد متابعا عمل الوزارات المختصة شخصيًّا لاتمام هذه العملية لاجل مساعدة الشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي عراقي أن” رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجّه بحل الاشكاليات في قضية تصدير الوقود إلى لبنان”.