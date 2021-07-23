لبنان | هل تُلغى صلاحية المحقق العدلي بملاحقة اللواء إبراهيم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

صدر بيان عن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب 2020 جاء فيه:

“في ضوء نَشر خبر إعلامي يتعلّق بحضور قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي أمام المحقق العدلي طارق البيطار يوم الجمعة في ٢٠٢١/٧/٢٣ لحضور جلسة، وبعد التدقيق، تبيّن لمكتب الادعاء أنّ موعد جلسة اليوم لسماع القائد السابق للجيش لم يُبَلَّغ مِن أي من المدّعين مسبقاً أو مِن وكلائهم القانونيين، لنُفاجَئ أنّ حضرة المحامي العام التمييزي وضع مطالعته، بتاريخ اليوم، بشأن إذن ملاحقة المدير العام للأمن العام، والتي يبدو أنّها تذهب باتجاه انتزاع صلاحية المحقق العدلي بالملاحقة وتعطيلها”.

وتابع: “يتمسّك مكتب الادعاء بصلاحية المحقّق العدلي في هذه القضية ويُتابع كلّ الخُطوات للسير بالتحقيق العدلي مع أيّ مشتبه به حتى النهاية مِن دون أيّة عوائق، وللتصدّي لكلّ مُحاولات عرقلة مسار العدالة”.