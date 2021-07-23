لبنان | حاول إدخال حبوب كبتاغون إلى قريبه في السجن.. فتم توقيفه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 07:26 مساءً - منذ 56 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 15-7-2021، حضر ح. م. (من مواليد عام 1983، سوري الجنسية) لزيارة قريبه أ. م. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسية)، الموقوف بجرم مخدرات في نظارة فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، مصطحبا معه ثياب عائدة للموقوف.

بتفتيش الألبسة من قبل عناصر الفصيلة، ضُبط فيها حبوب مخدّرة من نوع “كبتاغون”، كان ح. م. يحاول تهريبها إلى الموقوف.

أوقف ح. م. المذكور وأودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.