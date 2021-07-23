لبنان | إليكم جدول منافسات الرياضيين اللبنانيين في أولمبياد طوكيو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعة واحدة

تجمعت البعثة اللبنانية في القرية الاولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، قبل الانتقال الى الملعب الاولمبي للمشاركة في حفل الافتتاح.

وكان رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية بيار جلخ والأمين العام العميد المتقاعد حسان رستم قد وصلا ليل أمس إلى العاصمة اليابانية طوكيو حيث كان في إستقبالهما رئيس البعثة اللبنانية إلى الدورة الاولمبية المهندس مازن رمضان.

وكان عديد البعثة قد توالى وصولهم من إداريين ولاعبين ولاعبات حيث انتظم الجميع في مقر إقامتهم بالقرية الأولمبية.

وتنطلق الاثنين 26 تموز المشاركة اللبنانية في الالعاب كالآتي:

– الإثنين 26 تموز: تشارك السباحة غابرييلا الدويهي في سباق 200 متر حرة بين الاولى بعد منتصف الليل والثالثة فجرا.

– الثلاثاء 27 منه: يخوض لاعب الجودو ناصيف إلياس (81 كيلوغراما) التصفيات التمهيدية التي تقام ما بين الساعة الخامسة فجرا والسابعة والنصف صباحا.

– الأربعاء 28 منه: منافسات رياضة الرماية من الحفرة الأولمبية “تراب”، وتخوضها راي باسيل مابين الساعة الثالثة فجرا والعاشرة صباحا.

كذلك يخوض السباح منذر كبارة سباق 200 متر فردي متنوعة بين الاولى فجرا والثالثة والنصف.

– الأحد 1 آب: تخوض الرباعة محاسن فتوح (76 كيلوغراما) منافسات مسابقة رفع الأثقال، وتقام ما بين الساعة السابعة صباحا والعاشرة قبل الظهر .

– الثلاثاء 3 منه: تختتم المشاركة اللبنانية في الأولمبياد وتحديدا في رياضة ألعاب القوى. ويخوض العداء نور الدين حديد تصفيات سباق 200 متر بين الثالثة فجرا والسادسة والنصف صباحا.