لبنان | ميشال فرعون: ملف النيترات سيفتح ملف سلاح حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - يوليو - 2021 6:35 مساءً

اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون أن “المهم ليس التكليف بل التأليف وننتظر حكومة انتخابات واصلاحات والحلول بطيئة وهذا الأمر لا يبشّر بالخير”، مضيفا “لعبة الوقت انتهت والانهيار حاصل وميقاتي سيتم تكليفه و”رح يعذبوه بالتأليف مثل ما عذّبوا الحريري”.

وقال فرعون في حديث لـmtv: “هناك كباش اقليمي حاصل في لبنان بعد سقوط التسوية الرئاسية والمحطتان الأخطر هما قبيل الانتخابات النيابية والرئاسية”.

وأضاف “يجرّوننا الى الجحيم وأدعو الى ثورة داخلية داخل كل حزب وأجتمع مع بعض الثّوار على الصعيد الشّخصي لتصويب بعض الأمور للوصول الى إنتاجية”.

واعتبر ان “انفجار مرفأ بيروت جريمة العصر وملف النيترات سيفتح ملف سلاح حزب الله ويجب إسقاط الحصانة عن كل من كان يعلم بوجود هذه المادة في المرفأ”، مستطرداً: “كنت أفضّل التحقيق الدولي بملف انفجار المرفأ وأرفض معاقبة منطقة الأشرفية وضواحيها”.

وقال فرعون: “أموالي في المصارف طارت وهناك “هيركات” على المودعين ومن يريد فتح مصرف فليكن من الأوادم الذين يجب أن يصارحوا المودعين”.

وتابع “هناك ملفات خطرة لمسؤولين في بلدية بيروت الذين ما زالوا من دون محاسبة”.

وردا على المؤتمر الصحافي للنائب نهاد المشنوق، قال فرعون: “هذا نموذج سيّء وهو فتح الطريق للالتفاف على القضاء”.