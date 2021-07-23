لبنان | شاحنة إطفاء وإنقاذ من اليونيفيل للدفاع المدني في هذه المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 07:26 مساءً - منذ 3 ساعات

افتتحت القوة الدولية “اليونيفيل” مشروع دعم مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار، بتقديم شاحنة صغيرة مجهزة كسيارة إطفاء وإنقاذ، ليتمكن الدفاع المدني من التحرك في الشوارع الضيقة لقرى العرقوب ومن الاستجابة السريعة والفاعلة للنداءات العاجلة.

وحضر الافتتاح رئيس البلدية سليم يوسف، ممثل قائد الكتيبة الهندية العقيد موهفر سينغ غريوال وممثل عن وحدة الشؤون المدنية في القطاع الشرقي ووحدة التعاون المدني والعسكري، وعن الجيش وعناصر من المركز.