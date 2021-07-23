لبنان | سلامة: حجم التداول على المنصة لهذا الأسبوع 3 مليون دولار أميركي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ “حجم التداول من قبل المصارف ومؤسّسات الصرافة المشاركة على منصة “Sayrafa” خلال يومي عمل هذا الأسبوع هو 3 مليون دولار أميركي بمعدل 17500 ليرة للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي جرت من قبل المصارف ومؤسّسات الصرافة والمسجلة على المنصة”.

وأشار إلى أنّه “على المصارف ومؤسّسات الصرافة الإستمرار بتسجل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.