لبنان | عون وقع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

وقَّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليو،م المرسوم الرقم 7998 تاريخ 23 تموز 2021، القاضي بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2019 على الاتحادات البلدية والبلديات في كل لبنان، وفقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن. وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه العائدات 775 مليار ليرة لبنانية.

واستقبل الرئيس عون وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور رمزي المشرفية وعرض معه لأوضاع وزارتيه، لا سيما الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي نتيجة أزمة المحروقات والسبل الآيلة الى معالجتها، في ضوء الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الإدارات المختصة للاسراع في انجاز الترتيبات التي تؤدي الى توافر المحروقات.

بعد اللقاء، قال المشرفية: “تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وأطلعته على آخر مستجدات الوضع السياحي والمشكلة الجديدة التي يعاني منها هذا القطاع اليوم، وهي مشكلة شح الكهرباء. ولدينا اليوم مشكلة تأمين المازوت والفيول والكهرباء على مستوى البلد بأسره، مما يؤثر بقوة على القطاع السياحي، ان كان على القطاع الفندقي او قطاع المطاعم، إضافة الى تأثيره على القطاع الصحي والاستشفائي وقطاع المواد الغذائية”.

أضاف: “كانت لدينا توقعات كبيرة من القطاع السياحي في خلال الأشهر الثلاثة الحالية، لأن البلد بحاجة الى أموال المغتربين الذين يدخلون الدولار الى لبنان. ولكن للأسف ظهرت مؤخرا مشكلة الكهرباء. وقد اكد لي فخامة الرئيس ان الإجراءات التي تتخذ، ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل هذه الأزمة، إضافة الى توجه وزير الطاقة اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى العراق، لتوقيع اتفاقية لاستيراد 500 مليون ليتر من الفيول، توفر حلا لأزمة الكهرباء في لبنان. كما اطلعت فخامة الرئيس على المستجدات المتعلقة بملفات وزارة الشؤون الاجتماعية، لناحية البطاقة التمويلية وقرض البنك الدولي والنازحين السوريين في لبنان”.