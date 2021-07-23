لبنان | احذروا.. “إمدادات المياه” مهددة بالانهيار في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ 60 دقيقة

على وقع الانهيار الكامل والشامل الذي يحلّ بلبنان، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، الجمعة، من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان، خلال شهر.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في بيان: “يتعرض أكثر من 4 ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان”.

وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو: “يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية”. وعددت المنظمة أسباب هذا الانهيار، مشيرة إلى أن من بينها العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار، وانهيار شبكة الكهرباء و”مخاطر ارتفاع كلفة المحروقات”.

وتوقعت أن تتوقف معظم محطات ضخ المياه عن العمل “تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون 4 إلى 6 أسابيع مقبلة”.

وحذرت موسكو من أن “افتقار الوصول إلى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية فيما يتعلق باحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة”.

وفي حال انهيار شبكة الإمدادات العامة، قدرت المنظمة أن ترتفع كلفة حصول الأسر على المياه بنسبة 200 في المئة شهريا، كونها ستضطر للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه.