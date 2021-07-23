لبنان | تأجيل جلسة الإستماع إلى قهوجي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

حضر قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي إلى قصر العدل في بيروت اليوم الجمعة للمثول أمام المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك بشأن تحقيقات إنفجار المرفأ، لكن الجلسة لم تُعقد بسبب إضراب المحامين.

وفي هذا السياق، أكّد وكيل قائد الجيش السابق جان قهوجي، أن “إضراب نقابة المحامين يؤثّر على كافة الملفات، وحضوره إلى قصر العدل في بيروت هو لكسر مقولة أنه يخاف من التحقيق أو يُخبّئ شيئاً، ولديه العديد من الأمور التي سيبرزها للمحقق العدلي مشيراً إلى أنه “تمّ تأجيل الجلسة ليوم الإثنين في 2 آب”.